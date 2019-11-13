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13 листопада 2019, середа, 21:45 6
Судова влада 2019-11-13T22:30:02+02:00
Українські Новини
Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро

Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро

Арешт, Міст Метро, Олексій Белько
Суд над Олексієм Белько
Суд над Олексієм Белько

Ветерана АТО Олексія Белька, через загрози вибуху якого у вересні було заблоковано рух по мосту Метро в Києві, залишив під вартою суд. Про це повідомляє адвокат Белька Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Так, Найєм повідомив, що суд обрав для підозрюваного Белька альтернативу у вигляді застави в розмірі 288 тисяч гривень.

За його словами, розповів, що ветерани Валерій Ананьєв і Жора Турчак хотіли взяти Белько на поруки, однак суд відмовив їм, дозволивши відпустити "мінера" під заставу.

"Тільки що суд виніс рішення, згідно з яким Олексій Белько повинен залишитися під вартою. Всупереч факту (встановлено експертизою), що він потребує лікування", - написав Найєм.

Як повідомляли Українські Новини, захист я Олексія Белька оскаржив його арешт з заставою 288 тис. гривень.

Раніше, 20 вересня, Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белька.

А поліція вирішила не вручати йому підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві.

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