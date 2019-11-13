Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро

Ветерана АТО Олексія Белька, через загрози вибуху якого у вересні було заблоковано рух по мосту Метро в Києві, залишив під вартою суд. Про це повідомляє адвокат Белька Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Так, Найєм повідомив, що суд обрав для підозрюваного Белька альтернативу у вигляді застави в розмірі 288 тисяч гривень.

За його словами, розповів, що ветерани Валерій Ананьєв і Жора Турчак хотіли взяти Белько на поруки, однак суд відмовив їм, дозволивши відпустити "мінера" під заставу.

"Тільки що суд виніс рішення, згідно з яким Олексій Белько повинен залишитися під вартою. Всупереч факту (встановлено експертизою), що він потребує лікування", - написав Найєм.

Як повідомляли Українські Новини, захист я Олексія Белька оскаржив його арешт з заставою 288 тис. гривень.

Раніше, 20 вересня, Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белька.

А поліція вирішила не вручати йому підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві.