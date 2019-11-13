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13 листопада 2019, середа, 20:39 19
ЗМІ 2019-11-13T22:45:01+02:00
Українські Новини
Суд схвалив заяву Медведєвої проти скандального Дроздова і зобов'язав почати розслідування

Суд схвалив заяву Медведєвої проти скандального Дроздова і зобов'язав почати розслідування

Донбас, Кримінальне провадження, Нацполіція, Остап Дроздов, Олеся Медведєва
Олеся Медведєва. Фото: Facebook/Олеся Медведєва
Олеся Медведєва. Фото: Facebook/Олеся Медведєва

Шевченківський суд Києва рішенням від 12 листопада зобов'язав Національну поліцію Києва почати розслідування за заявою спеціального кореспондента "Страны" Олесі Медведєвої щодо розпалювання ненависті Остапом Дроздовим, який назвав людей на Донбасі пропащими і запропонував відбирати у них паспорти.

Про це журналістка розповіла на своїй сторінки в Facebook.

"Погані новини для екстремістів. У зв'язку з повільністю Національної поліції в реєстрації кримінального провадження та проведення досудового слідства относитительно розпалювання ненависті р-ном Дроздовим О. П., нами була направлена скарга в Шевченківський суд Києва. Своїм рішенням від 12.11.2019 суд зобов'язав Національну поліцію Києва почати розслідування за моєю заявою від 01.11.2019. Очікуємо від Національної поліції виконання рішення суду найближчим часом і прийняття необхідних слідчих та процесуальних рішень", - написала Медведєва.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка "Страны" Медведєва 1 листопада попросила Нацполицыю розслідувати розпалювання ненависті телеведучим Дроздовим.

Нагадаємо, нардеп Волошин також пообіцяв притягнути до відповідальності журналіста Дроздова за розпалювання ненависті.

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