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29 октября 2019, вторник, 13:57 72
Верховная Рада и партии 2019-10-29T13:58:04+02:00
Українські Новини
Нардеп Волошин пообещал привлечь к ответственности журналиста Дроздова за разжигание ненависти

Нардеп Волошин пообещал привлечь к ответственности журналиста Дроздова за разжигание ненависти

Дискриминация, Олег Волошин, Остап Дроздов, Оппозиционная платформа - За жизнь, Разжигание ненависти, ОПЗЖ
Олег Волошин. Фото из открытых источников
Олег Волошин. Фото из открытых источников

Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), комментируя дискриминационные, унижающие и разжигающие ненависть высказываня журналиста Остапа Дроздова в адрес русскоговорящих граждан Украины и жителей Донбасса, пообещал привлечь его к уголовной ответственности и направить соответствующие обращения в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом народный депутат заявил в социальной сети Facebook.

"...Принял в работу. Сегодня документы уйдут в ГБР и Нацсовет. Такая "журналистика" нам не нужна", - написал Волошин.

Напомним, 26 октября в эфире "5 канала", принадлежащего бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "Л/ДНР".

29 октября журналистка Олеся Медведева намерена подать заявлении о совершении преступления против телеведущего Дроздова, который назвал жителей Донбасса пропащими и предложил отбирать у них паспорта в эфире "5 канала".

В тот же день генеральный продюсер телеканала Zik Наталья Влащенко, на котором ранее работал Дроздов, охарактеризовала журналиста как "трусливого, пустого, скандального, годами разжигающего вражду".

Как сообщали Українські Новини, 30 мая 2018 года телеведущий Дроздов заявил, что на территории Украины русскоязычным гражданам нет места. Как утверждает журналист, русскоязычные "или должны исчезнуть как вид", или уехать жить в другую страну.

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