Журналист "Страны" Медведева просит Нацполицию расследовать разжигание ненависти телеведущим Дроздовым

Специальный корреспондент интернет-издания "Страна.ua" и блогер Олеся Медведева, как и обещала, подала заявление в Национальную полицию Украины о совершении преступления бывшим телевизионным ведущим Остапом Дроздовым, а именно речь идет о дискриминационных высказывания Дроздова, унижающих жителей Донбасса и разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Итак, друзья, у нас уже есть зарегистрированное заявление против Остапа Дроздова за разжигание ненависти", - сообщила Медведева, показав сам документ. Документ был зарегистрирован 1 ноября в Главном управлении Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Медведева сообщила, что сопровождать это дело будет юрист компании "Могильницкий и партнеры" Антон Журавель. По словам юриста, заявление было подано в порядке ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины о совершении преступления гражданином Остапом Дроздовым.

"Речь идет о тех событиях, которые произошли 26 октября 2019 года, а именно, высказываниях Остапа Дроздова в эфире теле- и радиопрограммы "Рандеву" на "5 канале", - уточнил Антон Журавель.

Журавель считает, что данные действия Дроздова сторона истца оценивает как преступление, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть такое, которое было совершено организованной группой в виде разжигания ненависти, национальной вражды, унижения чести и достоинства граждан.

Медведева заявила, что цель подачи заявления в полицию не только добиться наказания для Дроздова за разжигание ненависти к жителям Донбасса, но и привлечь внимание общества к недопустимости подобных заявлений, которые стали, к сожалению, нормой в последние 5 лет.

"Мы выбрали нового Президента, у нас новый парламент, новый Кабинет Министров, силовые структуры. И мы надеемся, что наконец-то законы Украины заработают, мы надеемся, что на законодательном уровне посредством силовых структур и правоохранительных органов люди, которые несут агрессию, которые разжигают вражду, унижают граждан Украины, понесут наказание", - подытожила она.

Напомним, 26 октября в эфире "5 канала", принадлежащего бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "Л/ДНР".

29 октября журналистка Олеся Медведева заявила о намерении подать заявление о совершении преступления против телеведущего Дроздова, который назвал жителей Донбасса "пропащими" и предложил отбирать у них украинские паспорта.

В тот же день генеральный продюсер телеканала Zik Наталья Влащенко, на котором ранее работал Дроздов, охарактеризовала журналиста как "трусливого, пустого, скандального, годами разжигающего вражду".

Как сообщали Українські Новини, 30 мая 2018 года телеведущий Дроздов заявил, что на территории Украины русскоязычным гражданам нет места. Как утверждает журналист, русскоязычные "или должны исчезнуть как вид", или уехать жить в другую страну.