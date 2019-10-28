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28 октября 2019, понедельник, 23:51 558
Общество 2019-10-28T23:52:33+02:00
Українські Новини
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов

На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов

ЛНР, Донбасс, Соколовская, ДНР, Остап Дроздов
Остап Дроздов. Скриншот: YouTube/5 канал
Остап Дроздов. Скриншот: YouTube/5 канал

В эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "ЛДНР", сообщает "Страна".

Журналист и бывший телеведущий ZiK пришел на "Рандеву" с Яниной Соколовой 26 октября. После просмотра ролика из "ДНР", где местные жители заявляли, что хотят жить с Россией, Дроздов напомнил, что раньше он защищал сепаратистов и пытался "влезть им голову". Но потом передумал. 

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на "и" расставил", - объяснил свою эволюцию Дроздов. 

Соколова зачитала один из постов Остапа о том, что жителям "ЛДНР" нужно заново пройти процедуру получения гражданства. И спросила его, а как быть с теми, кто остался в силу обстоятельств: больные родители или некуда ехать. Журналист заявил, что разделяет вопрос территорий и населения.

"О территориях мы не спорим... Но я разделяю вопрос демографии, населения. Мы не будет разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собиратся на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу", - заявил Дроздов.

Дроздов очертил очень простое условие фильтрации пребывания в "ЛНР" и "ДНР". 

"Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", - предлагает телеведущий. 

Затем журналист дал ряд характеристик жителям неподконтрольных территорий.  

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР" кроме "Раши тудей" и Скабеевой ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист. 

Как сообщали Українські Новини, телеведущий Дроздов заявлял о том, что русскоязычные дети должны исчезнуть. Ранее Президент Украины встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка и поднял вопрос отстройки дорог на Донбассе.

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