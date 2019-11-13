Зеленський підписав закон про безпеку українських доріг

Президент Володимир Зеленський підписав закон про проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, після того як сьогодні, 13 листопада, Рада прийняла закон про ринок землі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

У ньому сказано, що президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України з управління безпекою автомобільних доріг" №200-ІХ, підготовлений Верховною Радою 17 жовтня.

Документ має ввести європейські директиви з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

Як наголошується в пояснювальній записці, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху.

Так, закон вносить зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", якими запроваджується поняття "економічні втрати у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей у результаті дорожньо-транспортних пригод".

Також документ вводить аудит безпеки автодоріг на стадії їх проєктування та після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації.

Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Слузі народу" розповіли, коли Рада розгляне проект Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського.

Також Президент України хоче ввести штрафи за перешкоджання розвідувальним органам.