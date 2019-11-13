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13 листопада 2019, середа, 20:21 5
Президент 2019-11-13T20:28:19+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про безпеку українських доріг

Зеленський підписав закон про безпеку українських доріг

Президент України, Володимир Зеленський, Автомобільні дороги, Дороги в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, після того як сьогодні, 13 листопада, Рада прийняла закон про ринок землі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

У ньому сказано, що президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України з управління безпекою автомобільних доріг" №200-ІХ, підготовлений Верховною Радою 17 жовтня.

Документ має ввести європейські директиви з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

Як наголошується в пояснювальній записці, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху.

Так, закон вносить зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", якими запроваджується поняття "економічні втрати у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей у результаті дорожньо-транспортних пригод".

Також документ вводить аудит безпеки автодоріг на стадії їх проєктування та після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації.

Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Як повідомляли "Українські Новини", в "Слузі народу" розповіли, коли Рада розгляне проект Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського.

Також Президент України хоче ввести штрафи за перешкоджання розвідувальним органам.

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