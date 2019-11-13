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13 ноября 2019, среда, 17:51 497
Верховная Рада и партии 2019-11-13T18:04:50+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, когда Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского

В "Слуге народа" рассказали, когда Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского

Верховная Рада, Избирательный кодекс, Слуга народа, Владимир Зеленский

Заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики Алина Загоруйко ("Слуга Народа") прогнозирует рассмотрение парламентом проекта Избирательного кодекса с открытыми списками по предложениям Президента Владимира Зеленского 5 декабря.

Об этом она сказала в ходе заседания комитета госвласти в среду, передают Українські Новини.

"5 декабря уже окончательная редакция (Избирательного кодекса) выйдет на голосование в зал Верховной Рады", - сказала она.

Загоруйко отметила, что таблица поправок уже готова, ожидаются конкретные предложения Офиса Президента и после решения комитета текст Избирательного кодекса должен быть обработан юридическим управлением.

При этом комитет перенес рассмотрение проекта Избирательного кодекса на пятницу, 15 ноября.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.

Также в августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который 11 июля 2019 года приняла Рада. 

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