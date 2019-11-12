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12 ноября 2019, вторник, 15:21 220
Президент 2019-11-12T15:27:31+02:00
Українські Новини
Зеленский хочет ввести штрафы за препятствование разведывательным органам

Зеленский хочет ввести штрафы за препятствование разведывательным органам

Штрафы, Слуга народа, Владимир Зеленский, разведывательные органы

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести наложение штрафов за препятствование разведывательным органам осуществлять определенные законом полномочия.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №2412, зарегистрированном на сайте Рады 11 ноября, передают Українські Новини.

"Препятствование осуществлению разведывательными органами определенных законом функций или полномочий... влечет наложение штрафа от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-340 гривен)", - сказано в нем.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести понятие "разведывательные органы" - это государственные органы, уполномоченные законом на осуществление разведывательной деятельности.

Исходя из законопроекта, полномочия руководителя госслужбы в разведывательных органах должен осуществлять руководитель соответствующего разведывательного органа.

Назначение лиц кадрового состава в разведывательные органы предлагается осуществлять без конкурса.

Также предусматривается контроль за деятельностью разведывательных органов, который будет осуществлять Президент, Верховная Рада и Счетная палата.

Как сообщали Українськi Новини, военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф.

Также Рада вводит штрафы за "кнопкодавство".

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