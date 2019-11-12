Зеленский хочет ввести штрафы за препятствование разведывательным органам

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести наложение штрафов за препятствование разведывательным органам осуществлять определенные законом полномочия. Об этом говорится в соответствующем законопроекте №2412, зарегистрированном на сайте Рады 11 ноября, передают Українські Новини. "Препятствование осуществлению разведывательными органами определенных законом функций или полномочий... влечет наложение штрафа от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-340 гривен)", - сказано в нем. Кроме того, законопроектом предлагается ввести понятие "разведывательные органы" - это государственные органы, уполномоченные законом на осуществление разведывательной деятельности. Исходя из законопроекта, полномочия руководителя госслужбы в разведывательных органах должен осуществлять руководитель соответствующего разведывательного органа. Назначение лиц кадрового состава в разведывательные органы предлагается осуществлять без конкурса. Также предусматривается контроль за деятельностью разведывательных органов, который будет осуществлять Президент, Верховная Рада и Счетная палата. Как сообщали Українськi Новини, военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф. Также Рада вводит штрафы за "кнопкодавство".