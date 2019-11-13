Зарплата у жінок в Україні на 20% нижче, ніж у чоловіків

У той час як були опубліковані відомості про найбільш високооплачувані вакансії в Україні, стало відомо, що заробітна плата у жінок становить на 21% менше, порівняно з чоловіками.

Про це повідомила у Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

"Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.

Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.

Вона також додала, що роботодавці повинні розвивати відповідну інфраструктуру та умови, більш гнучкі графіки роботи, щоб батько все більше залучався до догляду за дітьми, а країна розвивала дошкільну освіту.

Як повідомляли "Українські Новини", в вересні середня зарплата українців виросла в порівнянні з серпнем на 1,4%,

Також за прогнозом Кабміну, середня зарплата зросте до 16 тис. гривень за два роки.