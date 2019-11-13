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13 листопада 2019, середа, 19:45 22
Фінанси 2019-11-13T20:45:02+02:00
Українські Новини
Зарплата у жінок в Україні на 20% нижче, ніж у чоловіків

Зарплата у жінок в Україні на 20% нижче, ніж у чоловіків

Декрет, Зарплатня, Юлія Соколовська, Соціальна політика
Жінка. Робота. Фото: pexels
Жінка. Робота. Фото: pexels

У той час як були опубліковані відомості про найбільш високооплачувані вакансії в Україні, стало відомо, що заробітна плата у жінок становить на 21% менше, порівняно з чоловіками.

Про це повідомила у Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

"Цей показник вище, ніж у більшості країн Європи. Потрібно це змінювати. По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому", - написала вона.

Вона уточнила, що мова йде не тільки про рівень оплати праці чоловіків і жінок, але і про створення рівних умов. На думку міністра, матері повинні мати можливість повертатися на ринок праці після народження дітей, а все більше жінок - займати керівні посади.

Вона також додала, що роботодавці повинні розвивати відповідну інфраструктуру та умови, більш гнучкі графіки роботи, щоб батько все більше залучався до догляду за дітьми, а країна розвивала дошкільну освіту.

Як повідомляли "Українські Новини", в вересні середня зарплата українців виросла в порівнянні з серпнем на 1,4%,

Також за прогнозом Кабміну, середня зарплата зросте до 16 тис. гривень за два роки.

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