В сентябре средняя зарплата украинцев выросла: кому и сколько добавили

В сентябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с августом на 1,4%, или на 150 гривны до 10 687 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини. Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 626 гривен\/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 338 гривен\/месяц. Средняя заработная плата населения Украины в сентябре, гривен: сентябрь сентябрь в % к августу Средняя 10 687 101,4 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9 524 108,3 Промышленность 12 100 100,4 - Добывающая промышленность 16 643 102,7 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 384 100,1 - Обрабатывающая промышленность 10 263 97,5 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 532 98,1 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 460 99,1 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 394 86,3 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 720 96,1 - химическое производство 19 166 98,9 - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 10 745 101,0 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 500 96,8 - металлургия и обработка металла 11 824 106,6 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 13 724 109,0 - производство электрического и электронного оборудования 10 744 99,8 - производство машин и оборудования 11 273 109,4 - производство транспортного оборудования 12 274 106,0 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11 463 102,9 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 13 668 100,2 - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8 513 97,8 Строительство 9 812 102,2 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10 964 99,6 Транспорт и связь 11 879 97,7 Временное размещение и организация питания 6 784 96,7 Информация и телекоммуникации 17 072 99,1 Финансовая деятельность 17 929 96,1 Операции с недвижимостью 8 594 98,3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 720 104,4 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 8 747 99,7 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15 140 93,7 Образование 8 439 114,8 Здравоохранение и социальная помощь 6 916 97,9 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 992 112,0 Предоставление других услуг 8 888 95,1 Как сообщали Українські Новини, по прогнозу Кабмина, средняя зарплата вырастет до 16 тыс. гривен за два года. Тем временем Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии.