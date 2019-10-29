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29 октября 2019, вторник, 06:00 1836
Общество 2019-10-29T06:00:04+02:00
Українські Новини
В сентябре средняя зарплата украинцев выросла: кому и сколько добавили

В сентябре средняя зарплата украинцев выросла: кому и сколько добавили

Зарплата, средняя зарплата, Зарплаты учителей
Деньги
Деньги

В сентябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с августом на 1,4%, или на 150 гривны до 10 687 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 626 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 338 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в сентябре, гривен:

  сентябрь сентябрь в % к августу
Средняя 10 687 101,4
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9 524 108,3
Промышленность 12 100 100,4
- Добывающая промышленность 16 643 102,7
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11 384 100,1
- Обрабатывающая промышленность 10 263 97,5
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 532 98,1
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 460 99,1
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 394 86,3
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 720 96,1
- химическое производство 19 166 98,9
- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов 10 745 101,0
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 500 96,8
- металлургия и обработка металла 11 824 106,6
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 13 724 109,0
- производство электрического и электронного оборудования 10 744 99,8
- производство машин и оборудования 11 273 109,4
- производство транспортного оборудования 12 274 106,0
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11 463 102,9
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 13 668 100,2
- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами 8 513 97,8
Строительство 9 812 102,2
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10 964 99,6
Транспорт и связь 11 879 97,7
Временное размещение и организация питания 6 784 96,7
Информация и телекоммуникации 17 072 99,1
Финансовая деятельность 17 929 96,1
Операции с недвижимостью 8 594 98,3
Профессиональная, научная и техническая деятельность 14 720 104,4
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 8 747 99,7
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15 140 93,7
Образование 8 439 114,8
Здравоохранение и социальная помощь 6 916 97,9
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 992 112,0
Предоставление других услуг 8 888 95,1

Как сообщали Українські Новини, по прогнозу Кабмина, средняя зарплата вырастет до 16 тыс. гривен за два года.

Тем временем Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии.

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