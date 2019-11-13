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13 листопада 2019, середа, 17:51 14
Верховна Рада і партії 2019-11-13T19:15:03+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" розповіли, коли Рада розгляне проект Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського

У "Слузі народу" розповіли, коли Рада розгляне проект Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада, Володимир Зеленський, Слуга народу, Виборчий кодекс

Заступник голови комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Загоруйко Аліна ("Слуга Народу") прогнозує розгляд парламентом проекту Виборчого кодексу з відкритими списками з пропозиціями Президента Володимира Зеленського 5 грудня.

Про це вона сказала під час засідання комітету держвлади в середу, передають Українські Новини.

"5 грудня вже остаточна редакція (Виборчого кодексу) вийде на голосування в зал Верховної Ради", - сказала вона.

Загоруйко зазначила, що таблиця поправок вже готова, очікуються конкретні пропозиції Офісу Президента і після рішення комітету текст Виборчого кодексу повинен бути оброблений юридичним управлінням.

При цьому комітет переніс розгляд проекту Виборчого кодексу на п'ятницю, 15 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ветував новий Виборчий кодекс.

Також у серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс який 11 липня 2019 року ухвалила Рада.

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