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13 листопада 2019, середа, 17:46 420
Силові структури 2019-11-13T17:54:14+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах

Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах

ГПУ, Богдан, Кримінальне провадження, Конфіденційні дані, Офіс Президента України
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Генеральна прокуратура засекретила інформацію про те, чи фігурує голова Офісу Президента Андрій Богдан, якого нещодавно колишній депутат Тетяна Чорновол звинуватила в держзраді, у будь-яких кримінальних провадженнях.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Українських Новин.

Агентство запросило інформацію про те, чи фігурує Богдан в якихось справах і який у нього статус в них.

При цьому ГПУ повідомила, що запитувана інформація стосується особистості, дозвіл на оприлюднення яких вона не давала.

За даними відомства, інформація належить до відомостей досудового розслідування і становить таємницю слідства.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура звільнила слідчого, який розслідував справу про можливу причетність глави Офісу Президента Андрія Богдана до розтрати держкоштів у розмірі 32 млн гривень.

За даними джерел агентства, Управління спецрозслідувань Генпрокуратури 21 жовтня розглядало питання вручення підозри Богдану. Його підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

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