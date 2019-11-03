ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана

Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности главы Офиса Президента Андрея Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сказал бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передают Українськi Новини.

"Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования", - сообщил он.

Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.

Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, по данным источников агентства, Управление спецрасследований Генпрокуратуры рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Из-за данных судебных решений Украина выплатила России около 32 млн гривен.

Ранее источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что управление спецрасследований рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса Президента Богдану.

После чего в Генеральной прокуратуре заявили, что не располагают информацией об изучении вопроса вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану.