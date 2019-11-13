Арахамія пообіцяв достроково скласти повноваження, якщо не внесуть правки в закон про ринок землі

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заперечує звільнення Ірини Верещук ("Слуга народу") з посади представника Кабінету Міністрів у Раді через відмову підтримати законопроект №2178-10 про запуск ринку землі, який розглянуть у 1-му читанні.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту в середу, передають Українські Новини.

"Спростовую цю інформацію (про можливе звільнення Верещук з посади представника Кабміну), так бути не може, це неправда. Жодних репресій", - сказав Арахамія.

При цьому, згідно з повідомленнями ЗМІ, Верещук раніше в середу заявила про те, що утримається від голосування за законопроєкт про запуск ринку землі в 1-му читанні, оскільки він "сирий".

Зі слів Арахамії, він пообіцяв Верещук достроково скласти повноваження депутата у разі відсутності в законопроєкті про ринок землі до другого читання правки про заборону продажу землі іноземцям.

"Зараз у неї така позиція. Може, вона почує обіцянку президента про референдум. Може, вона змінить свою думку, тому що вона говорить: "Ну якщо така обіцянка 100%...", я кажу: "Ось дивись - мій мандат, я ставлю мандат на стіл, моя обіцянка - якщо цього не станеться, я йду з Верховної Ради, якщо ми не додамо цю правку", - резюмував голова фракції.

Арахамія також запевнив, що зараз, на його думку, за законопроект про відкриття ринку землі готові проголосувати 245 депутатів.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю тільки українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.

Нагадаємо, депутаты з партії "Батьківщина" заблокували трибуну Ради через земельного закону, Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки.