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  • Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки
13 ноября 2019, среда, 10:52 354
Кабмин 2019-11-13T10:53:48+02:00
Українські Новини
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки

Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки

Рынок земли, Земля, Премьер-министр, Земельная реформа, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook
Алексей Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал земельную реформу вызовом правительства и объяснил, почему хочет ее ввести, также высказавшись в сторону тех, кто выступает категорически против рынка земли.

Об этом Гончарук заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не будем менять и не станем давать возможности людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа - это наш вызов!", - написал он.

Он отметил, что новую власть выбрали для изменений, в то время как старые политики из года в год продлевали мораторий на продажу сельхозземель, поощряя продажу земли за бесценок через "серые" схемы и сдачу ее в аренду за копейки.

"Земельная реформа - это не о распродаже земли. Это - о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что перед внесением в Верховную Раду законопроекта о запуске рынка земли были проведены многочисленные консультации и переговоры как со сторонниками, так и с противниками отмены моратория на продажу сельхозземель, для поиска компромисса, и были отработаны разные сценарии.

Гончарук отметил, что нельзя удовлетворить всех, но задача власти сбалансировать интересы всех сторон, установить прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Он заверил, что земельная реформа проводится в интересах украинцев и призвал Раду поддержать этот важный законопроект.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. Также в Минэкономразвития посчитали, сколько будет стоить гектар земли в Украине.

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