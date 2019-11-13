підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ
13 листопада 2019, середа, 14:10 12
Економіка 2019-11-13T14:25:55+02:00
Українські Новини
"Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ

"Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ

Газпром, Нафтогаз, Нафтогаз-Газпром, євробонди
"Газпром". Фото: gazprom

Після того як у "Нафтогазі" розкрили деталі нового позову проти "Газпрому", "Газпром" скасував намічене на цей тиждень розміщення євробондів у швейцарських франках через ризик втратити гроші у випадку атак "Нафтогазу України", повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, юристи, які займалися організацією угоди, не змогли твердо гарантувати, що залучені кошти не будуть втрачені. Він не виключив, що в разі відкриття сприятливого "вікна" компанія може і залучити фінансування найближчим часом, оскільки нова програма бондів підготовлена і для неї є всі документи та інформаційні матеріали.

В кінці листопада "Газпром" повинен випустити звіт за три квартали за МСФЗ. Це зажадає оновлення емісійних документів до розміщення і в цьому випадку компанія не вийде з новими бондами до кінця року. У минулу п'ятницю "Газпром" опублікував матеріали нової програми бондів нової SPV Gaz Finance PLC з лімітом до 30 млрд євро, включаючи оновлений інформаційний меморандум.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Тим часом нові позовні вимоги "Нафтогазу" проти "Газпрому" направлені в Стокгольмський арбітраж.

Більше новин про: Газпром Нафтогаз Нафтогаз-Газпром євробонди

Архів
Новини
Не виключаю тиску на свідків, бо розумію, яким чином проводились обшуки, - юристка про справу VAB банку 14:33
У "Слузі народу" вважають, що корупція Павелка повинна коштувати йому місця голови УАФ і стати приводом для жорсткого покарання 14:26
"Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ 14:10
Нацполіція хоче витратити на нові автомобілі 483 мільйони гривень 14:02
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа
Мендель про затримання Кондзелі: для нас це було несподіванкою 14:02
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - Прокіп 09:15
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання 18:50
Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали 23:37
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok