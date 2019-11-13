"Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ

За його словами, юристи, які займалися організацією угоди, не змогли твердо гарантувати, що залучені кошти не будуть втрачені. Він не виключив, що в разі відкриття сприятливого "вікна" компанія може і залучити фінансування найближчим часом, оскільки нова програма бондів підготовлена і для неї є всі документи та інформаційні матеріали.

В кінці листопада "Газпром" повинен випустити звіт за три квартали за МСФЗ. Це зажадає оновлення емісійних документів до розміщення і в цьому випадку компанія не вийде з новими бондами до кінця року. У минулу п'ятницю "Газпром" опублікував матеріали нової програми бондів нової SPV Gaz Finance PLC з лімітом до 30 млрд євро, включаючи оновлений інформаційний меморандум.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Тим часом нові позовні вимоги "Нафтогазу" проти "Газпрому" направлені в Стокгольмський арбітраж.