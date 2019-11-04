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04 ноября 2019, понедельник, 23:08 8
Политика 2019-11-04T23:08:32+02:00
Українські Новини
В "Нефтегазе" раскрыли детали нового иска против "Газпрома"

В "Нефтегазе" раскрыли детали нового иска против "Газпрома"

Нефтегаз, Газпром, Юрий Витренко
Нефтегаз. Фото: minenergo.cоm.uа
Нефтегаз. Фото: minenergo.cоm.uа

Исполнительный директор Группы "Нефтегаз" Юрий Витренко рассказал о сути иска, который недавно был подан "Нефтегазом" против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

Так, Витренко сообщил, что было направлено заявление о защите и встречные исковые требования в ответ на иск "Газпрома".

Так, по словам Витренко, "Газпром", по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Российская сторона утверждает, что решение Стокгольмского арбитража в транзитном деле, принятое 28 февраля 2018, нарушило баланс в контрактных отношениях между Нефтегазом и Газпромом", - рассказал Витренко.

Витренко утверждает, что позиция "Нефтегаза" заключается в том, что предыдущий арбитраж 4 года рассматривал этот вопрос и подробно рассмотрел все аргументы сторон.

"Что касается обязательства "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год, Стокгольмский арбитраж признал, что в контракте черным по белому написано о таком обязательстве, и суд не согласился с доводами "Газпрома", что это положение контракта не должно применяться ... Поэтому наша позиция в том числе заключается в том, что в соответствии с принципом "res judicata", этот вопрос вообще не должен повторно рассматриваться в арбитраже. У нас в контракте написано, что решение арбитража является окончательным и обязательным для исполнения. Мы не можем бесконечно судиться по одним и тем же вопросам", - добавил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд.

А "Нефтегаз" уверен в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

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