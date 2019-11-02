Новые исковые требования "Нефтегаза" против "Газпрома" направлены в Стокгольмский арбитраж

В Стокгольмский арбитраж были направлены новые исковые требования "Нефтегаза" против "Газпрома". Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Так, Витренко сообщил, что решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений", - написал Витренко.

Также Витренко рассказал, что над документом активно работали примерно три месяца. Более подробно об исковых требованиях он пообещал написать позже.

Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд.

Тем временем "Нефтегаз" уверен в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.