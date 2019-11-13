Мендель про затримання Кондзелі: для нас це було несподіванкою

Офіс Президента не очікував затримання директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлани Кондзелі. Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель. "Для нас це було несподіванкою. Ми цього не чекали", - сказала вона. За її словами, про затримання Офіс Президента дізнався зі ЗМІ та в Національному антикорупційному бюро. Мендель додала, що подібні питання стоять на контролі у Президента і він займає в цьому плані принципову позицію. Прес-секретар підкреслила, що ніяких обшуків під час затримання Кондзелі в Офісі Президента не було, і пообіцяла уточнити, чи прийнято рішення про її звільнення з посади. Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис. У затриманої на хабарі співробітниці Офісу президента була спільниця. У Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента.