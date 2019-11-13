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13 листопада 2019, середа, 14:02 21
Президент 2019-11-13T14:09:00+02:00
Українські Новини
Мендель про затримання Кондзелі: для нас це було несподіванкою

Мендель про затримання Кондзелі: для нас це було несподіванкою

НАБУ, хабарництво, затримання, Юлія Мендель, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа

Офіс Президента не очікував затримання директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлани Кондзелі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Для нас це було несподіванкою. Ми цього не чекали", - сказала вона.

За її словами, про затримання Офіс Президента дізнався зі ЗМІ та в Національному антикорупційному бюро.

Мендель додала, що подібні питання стоять на контролі у Президента і він займає в цьому плані принципову позицію.

Прес-секретар підкреслила, що ніяких обшуків під час затримання Кондзелі в Офісі Президента не було, і пообіцяла уточнити, чи прийнято рішення про її звільнення з посади.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.

У затриманої на хабарі співробітниці Офісу президента була спільниця.

У Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента.

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