Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента

Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію в ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Про це ввечері повідомила прес-служба Офісу Президента.

Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".

"Ця людина працювала в різних відділах адміністрації Президента з 2005 року. Для глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція повинна бути викорінена: чим вище посада корупціонера, тим небезпечніше для держави зловживання з його боку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

Раніше дружину прокурора ГПУ, підозрюваного у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання.