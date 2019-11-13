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  • Новий міністр Криклій буде продовжувати курс колишнього міністра Омеляна зі знищення українських газет і поштової мережі "Укрпошти", - НСЖУ
13 листопада 2019, середа, 12:23 23
ЗМІ 2019-11-13T14:30:03+02:00
Українські Новини
Новий міністр Криклій буде продовжувати курс колишнього міністра Омеляна зі знищення українських газет і пошто

Новий міністр Криклій буде продовжувати курс колишнього міністра Омеляна зі знищення українських газет і поштової мережі "Укрпошти", - НСЖУ

НСЖУ, Укрпошта, Сергій Томіленко, преса, Владислав Криклій
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

У той час як НСЖУ закликає Президента України та уряд зупинити підвищення цін на доставку преси, новий міністр інфраструктури Владислав Криклій для спілкування з журналістами використовує "відписки" екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як розповів Томіленко, 10 вересня 2019 НСЖУ звернулася з офіційним листом до Криклию щодо підвищення цін на поштову доставку газет, який намагався ввести національний оператор поштового зв'язку АТ "Укрпошта".

"У відповідь ми отримали листа від 15 жовтня 2019 року, який своїм змістом дав зрозуміти, що вони налаштовані продовжувати курс колишнього міністра Володимира Омеляна зі знищення українських газет і поштової мережі АТ "Укрпошта", а окремі частини аркуша процитовані слово в слово з відповіді попередників. Зокрема, для порівняння був взятий один з останніх листів, який надійшов на адресу НСЖУ за підписом тодішнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна №4191/21/10-19 від 05.04.2019", - повідомив Томіленко.

В листі була процитована фраза з попереднього: "Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 №460, Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері надання послуг поштового зв'язку".

"Дуже схоже, що курс державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку, який обрала команда колишнього міністра Омеляна, щодо друкованої пресі буде продовжувати і команда чинного міністра Криклія", - вважає Томіленко.

Національна спілка журналістів України закликає Міністра інфраструктури Владислава Криклія висловити його власну позицію з цього питання, підкріплену чіткою аргументацією, а не старими необґрунтованими відповідями колишньої команди.

Як повідомляли Українські Новини, в НСЖУ виступили проти підвищення поштових тарифів на доставку преси. Тим часом у НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин.

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