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10 сентября 2019, вторник, 10:27 30
СМИ 2019-09-10T10:27:51+03:00
Українські Новини
НСЖУ призывает Президента Украины и правительство остановить повышение цен на доставку прессы

НСЖУ призывает Президента Украины и правительство остановить повышение цен на доставку прессы

Национальный союз журналистов Украины призывает Президента Украины Владимира Зеленского и Кабинет Министров отреагировать на солидарную позицию издателей украинской прессы и не допустить повышения тарифов на почтовую доставку газет, которую пытается ввести Укрпочта.

Соответствующее обращение направлено сегодня, 10 сентября, в адрес Офиса Президента, Кабмина и Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

В НСЖУ отмечают, что государство должно способствовать работе украинской прессы, особенно местных газет, разработав программу поддержки печатных СМИ.

В течение месяца, до 9 сентября, на сайте Министерства инфраструктуры Украины продолжалось обсуждение проекта приказа "Об утверждении Тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке". Свою позицию выразили около 30 редакторов, которые единодушно не согласны с повышением тарифов, ведь очередной рост цен (в среднем на 15%) просто уничтожит большинство районных изданий. Кроме того, издатели отмечают, что повышение тарифов не означает улучшения качества доставки - газеты поступают к читателям с существенными опозданиями, что только ухудшает ситуацию с подпиской.

"За последнее время менеджмент Укрпочты неоднократно и существенно повышал тарифы на доставку украинской прессы, при этом резко сократил почтовую сеть, поэтому на сегодня вынуждены констатировать существенное падение тиражей и доступность газет к читателям, - отмечает председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко . - Поэтому рассчитываем на понимание власти, в нынешние времена поддержка печатных изданий в Украине особенна важна, и критически важно при этом заботиться об информационной насыщенности на Донбассе, Харьковской и Херсонской областях".

Главный редактор самой тиражной в Житомирской газеты "Эхо" ( "Эхо") Владимир Яцкевич убежден, что забирать сегодня с подписных средств 40 и более процентов для оплаты почтовых услуг - это вымогательство!

"Тарифы должны быть максимум 25 процентов. Других договоров я не буду подписывать. Если будет сопротивление - обращаться в суд. Призываю делать это под эгидой НСЖУ всех редакторов Украины. Это единственный способ защитить наши интересы от вымогательства "Укрпочты". А также прошу Министерство юстиции в коем случае не утверждать такие ничем не обоснованные тарифы", - призывает Владимир.

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