В НСЖУ выступили против повышения почтовых тарифов на доставку прессы

Новое правительство согласилось с предложениями старой власти повысить стоимость почтовой доставки газет для украинцев. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, информирует портал strana.ua.

"Министерство инфраструктуры Украины утвердило приказ о росте тарифов в среднем на 15%, и фактически министр Владислав Криклий продолжает политику своего предшественника - Владимира Омеляна по почтовой отрасли. Эта политика - игнорировать призывы украинских издателей к построению партнерских отношений "Укрпошты" с газетчиками", - написал Томиленко.

Глава НСЖУ добавил, что министерство уже годами утверждает предложения менеджмента национального почтового оператора. И теперь Криклий утвердил приказ о новых тарифах.

По словам Томиленко, общественные обсуждения, после которых якобы были приняты тарифы, оказались фикцией - потому что возражения от редакторов со всей страны были проигнорированы.

"Национальный союз журналистов Украины продолжает призывать и президента, и правительство должным образом подойти к вопросам защиты информационного пространства Украины. Соответственно, "Укрпошта" является стратегическим предприятием, которая или может помочь в доступе граждан к украинской прессе, или может окончательно изолировать жителей малых сел и городков".

Ранее сообщалось, что "Укрпошта" скрывает катастрофический уровень падения подписных тиражей газет.