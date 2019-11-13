У Мінекономрозвитку підрахували, скільки буде коштувати гектар землі в Україні

Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі у першому читанні. У Мінекономрозвитку вважають, що при знятті мораторію на продаж землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні $2200.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка діє — це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається „тільки українці купують“)", — розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, більш як 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі.

Раніше Кабмін пропонував Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому Володимир Зеленський обіцяв референдум щодо ринку землі.