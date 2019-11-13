підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У Мінекономрозвитку підрахували, скільки буде коштувати гектар землі в Україні
13 листопада 2019, середа, 10:15 10
Економіка 2019-11-13T10:56:26+02:00
Українські Новини
У Мінекономрозвитку підрахували, скільки буде коштувати гектар землі в Україні

У Мінекономрозвитку підрахували, скільки буде коштувати гектар землі в Україні

Мінекономрозвитку, Мораторій на продаж землі, Ринок землі, ціна на землю
Земля. Фото: dpchas.com.ua
Земля. Фото: dpchas.com.ua

Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу розгляне законопроект №2178 про запуск ринку землі у першому читанні. У Мінекономрозвитку вважають, що при знятті мораторію на продаж землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні $2200.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка діє — це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається „тільки українці купують“)", — розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, більш як 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі.

Раніше Кабмін пропонував Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому Володимир Зеленський обіцяв референдум щодо ринку землі.

Більше новин про: Мінекономрозвитку Мораторій на продаж землі Ринок землі ціна на землю

Архів
Новини
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Дивіться, щоб демократія вас не поховала, - Лукашенко похвалив свій режим правління в Відні 11:42
Разумков зібрав голів фракцій через ринку землі: всі виступили проти, крім "Слуги народу" 11:40
Мінфін продовжує нарощувати держборг 11:37
У Києві через акції протесту поліція посилила охорону урядового кварталу 11:31 Карта
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання 18:50
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok