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13 листопада 2019, середа, 10:09 9
Фінанси 2019-11-13T11:15:02+02:00
Українські Новини
У жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті

У жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті

НБУ, Валюта

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшилися на 3,6% до 528,605 млрд гривень на 1 листопада.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках виросли на 5,4% з 501,7 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у жовтні збільшилися на 1,7% до 295,0 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці збільшився на 6,3% до 233,6 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в жовтні збільшилися на 2,1% до 442,8 млрд гривень.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка по гривневих депозитах (середньомісячна) в жовтні для юросіб знизилися на 0,5 п. п. до 12,5%, для фізосіб знизилися на 0,1 п. п. до 14,5%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб склала 1,9%, для населення – 2,7%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році вклади населення в банки зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

У жовтні банки видавали переважно валютні кредити.

В МВФ заявили, що сподіваються на швидку місію в Україні.

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