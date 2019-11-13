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13 листопада 2019, середа, 10:04 9
Суспільство 2019-11-13T11:15:02+02:00
Українські Новини
Піднімають ВВП: в Польщі працює майже 900 тисяч українських заробітчан

Піднімають ВВП: в Польщі працює майже 900 тисяч українських заробітчан

Заробітчани, Польща, Трудова міграція
Трудова міграція. Фото: Ualife.net
Трудова міграція. Фото: Ualife.net

В той час, як заробітчани переказали в Україну рекордну суму, в Польщі зараз працює більше мільйона трудових мігрантів, з яких майже 900 тисяч – з України.

Про це заявив заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Напруга на ринку праці дещо знижується за рахунок напливу іммігрантів. Зараз це майже 900 тис. тільки з України. Крім того, це також мігранти з інших країн, зокрема з Білорусі", - зазначив Котловський.

За його словами, в цілому кількість іноземних трудових мігрантів в Польщі на даний момент перевищує мільйон чоловік.

Незважаючи на тимчасовий характер праці мігрантів з України і Білорусі, в Нацбанку Польщі оцінюють, що пересічний працівник з України чи Білорусі працює в країні близько семи місяців.

Кількість трудових мігрантів у Польщі Нацбанк країни підрахував, грунтуючись на виданих робочих візах, картах поляка, дозволів на тимчасове або постійне проживання в Польщі, довідках роботодавців щодо працевлаштування іноземців, а також кількість офіційно застрахованих іноземців.

За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП країни щорічно.

Як повідомляли Українські Новини, українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році. У той же час, Угорщина прийняла згідно з останньою статистикою 43 881 заробітчан і більшість з них - українці.

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