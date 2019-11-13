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13 листопада 2019, середа, 09:46 10
Силові структури 2019-11-13T11:30:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі поранений командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ

На Донбасі поранений командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ

Командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов отримав поранення при вибуху на Донбасі. Про це напередодні повідомляє Цензор.НЕТ.

"Полковник Коростельов поранений, його доставили в госпіталь і надають допомогу. Медики оцінюють його стан як стабільний", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що вибух стався при обході передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.

Інформацію про вибух підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Комбриг з підлеглими оглядав підходи до позиціях, і в цей момент один з військовослужбовців натрапив випадково на невідомий вибуховий пристрій. Так сталося, що основний удар припав на комбрига, який йшов другим... Поранення також отримали інші бійці. Всі доставлені у військовий госпіталь", – написав Цаплієнко.

Також він розповів, що Євген Коростельов – це бойовий офіцер, який б'ється з 2014 року. До свого призначення в гірничо-штурмову бригаду він обіймав посаду замкомбрига по артилерії в 25-й десантній бригаді.

Сьогодні загострення в ООС: бойовики скоїли 15 обстрілів, поранені два воїна ЗСУ.

Як повідомляли Українські Новини, міністр оборони заявив, що бойовики намагалися зірвати розведення військ в Петровському. Раніше чотирьох українських військових було поранено через обстріл в зоні ООС.
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