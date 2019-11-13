Обострение в ООС: боевики совершили 15 обстрелов, ранены два воина ВСУ

За прошлые сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из-за подрыва на неизвестном устройстве ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов. У Песков велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а неподалеку Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Славного, Березовой и Красногоровки стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды вблизи Марьинки открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Тарамчука боевики ударили из СПГ и подствольных гранатометов, а неподалеку Пищевика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов. У Хутора Вольного стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) велся огонь из СПГ и автоматических гранатометов. Вблизи Луганского оккупанты ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, министр обороны заявил, что боевики пытались сорвать разведение войск в Петровском. Ранее четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС.