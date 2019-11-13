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13 листопада 2019, середа, 08:17 10
Економіка 2019-11-13T11:45:04+02:00
Українські Новини
В МВФ заявили, що сподіваються на швидку місію в Україні

В МВФ заявили, що сподіваються на швидку місію в Україні

МВФ, Місія МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Міжнародний валютний фонд сподівається на швидке перебіг справ в Україні у рамках запланованої місії Фонду. Про це заявив Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен в інтерв'ю для "Голос Америки".

"Сподіваюся, досягнемо швидкого результату. Незважаючи на обнадійливий прогрес, залишаються деякі невирішені питання", - сказав Томсен.

Він зазначив, що крім досягнень України є ще й певні "розчарування у питанні подолання корупції та державного управління".

На думку Томсена, країна просунулася вперед в макроекономіці та фіскальній політиці. Однак він вважає, що в структурних реформах України є серйозні недоліки.

"Важливо зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, коли куплять квитки - повідомлять: Гончарук не знав, коли приїде місія МВФ. А вона приїде вже завтра - стала відома дата приїзду місії МВФ в Україну.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

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