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12 ноября 2019, вторник, 16:20 65
Финансы 2019-11-12T16:23:55+02:00
Українські Новини
Стала известна дата приезда миссии МВФ в Украину

Стала известна дата приезда миссии МВФ в Украину

МВФ, Миссия МВФ, Международный валютный фонд
Миссия МВФ прибудет в четверг
Миссия МВФ прибудет в четверг

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году.

Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

Когда купят билеты - сообщат: Гончарук не знает, когда приедет миссия МВФ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

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