Когда купят билеты - сообщат: Гончарук не знает, когда приедет миссия МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга по результатам заседания Кабинета Министров в среду, 6 ноября, заявил, что не знает точных дат приезда миссии Международного валютного фонда, передают Українські Новини.

"Я дат (приезда миссии Международного валютного фонда) точно не знаю. Коллеги когда купят билеты - они обязательно сообщат. Как только будут официальные даты - мы об этом сообщим", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом премьер отметил, что правительство проводит регулярную коммуникацию с миссией и постоянно обменивается информацией.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины. МВФ якобы обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных банками.

А Милованов заявлял, что миссия МВФ приедет в Украину в начале ноября.