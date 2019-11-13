У жовтні банки видавали переважно валютні кредити

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,1% з 990,845 млрд гривень станом на 1 жовтня до 1 011,615 млрд гривень на 1 листопада.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року обсяг кредитів економіці скоротився на 5,7% з 1 073,1 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юрособам за жовтень збільшився на 0,1% з 453,9 млрд гривень до 454,4 млрд гривень.

Кредити бізнесу в іноземній валюті збільшилися на 4,8% з 327,1 млрд гривень на 1 жовтня до 342,7 млрд. гривень на 1 листопада.

Кредити населенню за жовтень зросли на 2% до 210,8 млрд гривень.

Процентні ставки в жовтні по гривневих кредитах для бізнесу знизилися на 0,7 п. п. до 17,0%, для населення збільшилися на 0,2 п. п. до рівня 36,1%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу скоротилися на 0,5 п. п. до 4,3%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд гривень.

В 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд гривень.

За 2016 рік кредити банків економіці збільшилися на 2,1% з 981,62 млрд гривень до 1 002,4 млрд гривень.

Міжнародний валютний фонд сподівається на швидке перебіг справ в Україні у рамках запланованої місії Фонду.

Більшість українців за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу.