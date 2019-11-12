Facebook запускає власну систему електронних платежів

Сьогодні, 12 листопада, корпорація Facebook, яка нещодавно оновила логотип, запустила власну систему електронних платежів Facebook Pay. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті компанії.

Так, повідомляється, що дана система електронних платежів дозволить користувачам здійснювати платежі в Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp.

"Сьогодні ми представляємо Facebook Pay, яка дозволить людям здійснювати платежі зручним, безпечним і надійним способом у Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp", - йдеться в повідомленні.

Також у заяві повідомляється, що новий сервіс дозволить зберігати в додатках платіжну інформацію, яку не потрібно буде вводити кожен раз, коли користувач захоче зробити покупку.

Сервіс буде запущений цього тижня в соцмережах Facebook і Instagram для користувачів, які проживають на території США. Їм можна буде скористатися для збору коштів, покупок в ігрових додатках і придбання квитків на заходи. Компанія заявляє, що в подальшому планує надати доступ до сервісу на території інших країн.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня Facebook запустила свій розділ новин.

Раніше компанія Facebook вибула з десятки найдорожчих брендів світу.