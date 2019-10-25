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25 октября 2019, пятница, 23:47 56
Общество 2019-10-25T23:48:49+03:00
Українські Новини
Facebook запустила свой раздел новостей

Facebook запустила свой раздел новостей

США, Facebook, Новости, Facebook News
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

Социальная сеть Facebook запустила в США новый раздел, где будут появляться материалы крупнейших новостных компаний. Об этом говорится в блоге компании, передает "TheБабель".

Сообщается, что вкладка Facebook News объединит новости дня, отобранные командой журналистов, тематические разделы, персональную ленту новостей и подписки. Новый раздел еще находится в тестовом режиме и доступен лишь для 200 тыс. пользователей из США.

По данным The Wall Street Journal, Facebook заключила соглашения с рядом крупнейших изданий страны о размещении материалов в ее новостной вкладке. В их числе сама WSJ, Business Insider, Buzzfeed News, The Washington Post, ABC News, Bloomberg Media, NBC News и Fox News.

Соцсеть не раскрывает финансовых условий сделок с изданиями. Всего Facebook рассчитывает привлечь около 200 новостных организаций, однако выплаты предлагаются только четверти из компаний, которые будут предоставлять свои новости.


Как сообщали Українські Новини, компания Facebook выбыла из десятки самых дорогих брендов мира

Также Facebook потеряла MasterCard, Visa и eBay в качестве партнеров в проекте криптовалюты.

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Facebook запустила свой раздел новостей 23:47
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