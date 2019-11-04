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04 ноября 2019, понедельник, 23:55 44
Жизнь 2019-11-04T23:55:14+02:00
Українські Новини
Facebook создал новый логотип корпорации

Facebook создал новый логотип корпорации

Facebook, Instagram, Facebook Messenger
Фейсбук. Фото: Фейсбук
Фейсбук. Фото: Фейсбук

Корпорация Facebook представила новый логотип компании для того, чтобы пользователям было легко отличать саму социальную сеть Facebook от программ, которыми владеет компания. Об этом говорится в блоге Facebook.

Так, новый логотип сделан с использованием больших букв и представлен во многих ярких цветах.

Новый логотип компании Фейсбук. Фото: ФейсбукНовый логотип компании Фейсбук. Фото: Фейсбук

По мнению компании, такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook.

"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении Facebook.

Также отмечается, что в ближайшее время в компании начнут использовать новый логотип во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября Facebook запустила свой раздел новостей.

Ранее компания Facebook выбыла из десятки самых дорогих брендов мира


Также Facebook потеряла MasterCard, Visa и eBay в качестве партнеров в проекте криптовалюты.

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