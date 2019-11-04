Facebook создал новый логотип корпорации

Корпорация Facebook представила новый логотип компании для того, чтобы пользователям было легко отличать саму социальную сеть Facebook от программ, которыми владеет компания. Об этом говорится в блоге Facebook. Так, новый логотип сделан с использованием больших букв и представлен во многих ярких цветах. Новый логотип компании Фейсбук. Фото: Фейсбук По мнению компании, такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook. "Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении Facebook. Также отмечается, что в ближайшее время в компании начнут использовать новый логотип во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте. Как сообщали Українські Новини, в конце октября Facebook запустила свой раздел новостей. Ранее компания Facebook выбыла из десятки самых дорогих брендов мира. Также Facebook потеряла MasterCard, Visa и eBay в качестве партнеров в проекте криптовалюты.