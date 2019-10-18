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18 октября 2019, пятница, 18:50 32
Технологии 2019-10-18T18:50:12+03:00
Українські Новини
Facebook "сдает позиции": компания выбыла из десятки самых дорогих брендов мира

Facebook "сдает позиции": компания выбыла из десятки самых дорогих брендов мира

Apple, Google, Facebook, Amazon
Facebook. Фото: Moldova today
Facebook. Фото: Moldova today

Компания Facebook, в работе которого ранее произошел очередной сбой, опустилась в рейтинге самых дорогих брендов в мире Interbrand Best Global Brands и выбыла из первой десятки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, сообщается, что Facebook "потерял" пять позиций и опустился с 9 на 14 место, а оценочная стоимость бренда снизилась на 12% - до 39,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что такое падение может быть связано с утечкой данных и злоупотреблением ими британской компанией Cambridge Analytica.

А компании Amazon и Walt Disney улучшили свои позиции в рейтинге.

Кроме того, лидерами остаются Apple и Google.

В рейтинге Interbrand учитываются финансовые показатели продуктов или услуг бренда, роль бренда в принятии решений о покупке и способность брендов создавать лояльность. По оценке Interbrand, стоимость бренда Facebook неуклонно росла до 2017 года, когда он занял 8-е место.

Как сообщали Українські Новини, Facebook потеряла MasterCard, Visa и eBay в качестве партнеров в проекте криптовалюты.

А Турция оштрафовала Facebook на $280 тыс. за нарушение законов о защите данных.

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