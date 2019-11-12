У Харкові шукають вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах

Невідомі повідомили про замінування 21 будинку, 21 торгового центру, 8 лікарень, ВНЗ, аеропорту та вокзалів в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова, передають Українські Новини.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Повідомлення про наявність вибухівки в 21 житловому будинку, 21 торговому центрі, 8 медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі надійшла в поліцію увечері 12 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, в Харкові повідомляли про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах. Також у чотирьох вузах Харкова шукали вибухівку.

Також прокуратура повідомила громадянину Росії про підозру в неправдивому повідомленні про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Крім того, в кінці вересня больше двох тисяч осіб евакуювали з ТЦ лікарень і будинків Харкова.