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12 листопада 2019, вівторок, 22:00 37
Політика 2019-11-13T00:30:01+02:00
Українські Новини
У Харкові шукають вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах

У Харкові шукають вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах

повідомлення про замінування, Мінування, пошук вибухівки

Невідомі повідомили про замінування 21 будинку, 21 торгового центру, 8 лікарень, ВНЗ, аеропорту та вокзалів в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова, передають Українські Новини.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Повідомлення про наявність вибухівки в 21 житловому будинку, 21 торговому центрі, 8 медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі надійшла в поліцію увечері 12 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, в Харкові повідомляли про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах. Також у чотирьох вузах Харкова шукали вибухівку.

Також прокуратура повідомила громадянину Росії про підозру в неправдивому повідомленні про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Крім того, в кінці вересня больше двох тисяч осіб евакуювали з ТЦ лікарень і будинків Харкова.

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