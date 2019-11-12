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12 листопада 2019, вівторок, 20:33 15
Силові структури 2019-11-12T20:45:38+02:00
Українські Новини
Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Вибуховий пристрій, Поранені військові, Розведення військ
ООС.
ООС.

У той час як на Донбасі почастішали обстріли, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 12 листопада, 2 військових отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС біля Хутора Вільного і Південного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстрілу по позиціях Об'єднаних сил поблизу Пісків, Мар'їнки і Верхньоторецька. Протягом поточної доби поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали 2 військовослужбовців Об'єднаних сил.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) у вівторок завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Тривають заходи в районі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

На ділянці розведення №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу і озброєння.

Як повідомляли Українські Новини, міністр оборони заявив, що бойовики намагалися зірвати розведення військ в Петрівському. Раніше чотирьох українських військових було поранено через обстріли в зоні ООС.

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