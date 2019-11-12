На Донбассе участились обстрелы: ранен украинский военный

Боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 11 ноября, вследствие чего один военный был ранен.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.



"11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в нем.



В частности, были обстреляны позиции Вооруженных сил в районе Богдановки, однако за пределами участка разведения сил и средств.



Также обстрелы совершались неподалеку Гнутово, Верхнеторецкого, Красногоровки, Старогнатовки, Луганского, Орехово, Южного и

Новолуганского.



Как сообщали Українськi Новини, 10 ноября боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС, вследствие чего 4 военных были ранены.



Кроме того, 1 ноября разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.



Тем временем 11 ноября завершилось разведение войск в Петровском.



