На Донбассе участились обстрелы: ранен украинский военный

Боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 11 ноября, вследствие чего один военный был ранен.Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини."11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в нем.В частности, были обстреляны позиции Вооруженных сил в районе Богдановки, однако за пределами участка разведения сил и средств.Также обстрелы совершались неподалеку Гнутово, Верхнеторецкого, Красногоровки, Старогнатовки, Луганского, Орехово, Южного иНоволуганского.Как сообщали Українськi Новини, 10 ноября боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС, вследствие чего 4 военных были ранены. Кроме того, 1 ноября разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.Тем временем 11 ноября завершилось разведение войск в Петровском.