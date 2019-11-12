Шахтарі під Луганськом відмовилися піднятися на поверхню через борги по зарплаті

Після того, як Кабмін запропонував виділити мільярд на зарплати шахтарям, п рацівники шахти "Горська" державного вугледобувного підприємства "Первомайськвугілля" (Первомайськ, Луганська область) у вівторок відмовилися підніматися на поверхню після закінчення зміни через заборгованість із зарплати.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передають Українські Новини.

"45 гірників перший зміни шахти "Горська" ДП "Первомайськвугілля" після закінчення своєї зміни залишилися під землею. Вони відмовилися підніматися на поверхню на знак протесту проти невиплати заробітної плати за червень-жовтень і протестують в підземних умовах", - написав він.

Волинець припускає, що до учасників акції можуть приєднатися і гірники другої зміни, і тоді адміністрація шахти може зупинити спуск в шахту третьої зміни, щоб не допустити можливого приєднання їх до акції протесту.

Як повідомляли Українські Новини, Рада хоче виділити додатково 2,4 млрд гривень на зарплати військовим і шахтарям в 2019. Тим часом львівські шахтарі отримали частину заборгованості по зарплаті.