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29 октября 2019, вторник, 18:13 94
Экономика 2019-10-29T18:19:56+02:00
Українські Новини
Львовские шахтеры получили часть задолженности по зарплате

Львовские шахтеры получили часть задолженности по зарплате

Шахтеры

Государственное предприятие "Львовуголь" полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за август и за часть сентября. Об этом Українським Новинам сообщил представитель "Львовугля".

"Шахтерам Львовской области полностью выплатили зарплату за август", - сообщил он

Также компания 29 октября получила 20 млн гривен от продажи угля, что позволило выплатить 13% зарплаты за сентябрь.

Ранее шахтеры угрожали возобновлением акций протеста в случае непогашения задолженности по зарплате до конца октября.

Как сообщали Українські Новини, 10 июня шахтеры "Львовугля" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.

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