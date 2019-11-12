Пристайко виправдав пропозицію Назарбаєва про зустріч Зеленського і Путіна дипломатією

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що пропозиція колишнього Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч Президента Росії Володимира Путіна і Президента Володимира Зеленського мала суто дипломатичний характер.

Про це він заявив у коментарі BBC, передають Українські Новини.

Він пояснив, що був присутнім на зустрічі Назарбаєва з Зеленським в Японії, де це обговорювалося.

"Президент (Зеленський) сказав, що він говорить і (канцлеру Німеччини Ангелі) Меркель, і (Президенту Франції Еммануелю) Макрону, що "безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зрушити процес з місця". Про теу, що "давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч" - такої розмови не було", - сказав Пристайко.

За його твердженням, пропозиція Назарбаєва організувати зустріч мала суто дипломатичний характер. Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори в Казахстані, але з логістичної точки зору це складніше, ніж переговори в Мінську - "туди ще 5 годин летіти".

Пристайко зазначив, що для зустрічі необхідний відповідь російської сторони, однак Україна залишається в "нормандському форматі".

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявив, що справа України проти РФ може рухатися вперед. Тим часом Путін готовий до зустрічі "нормандської четвірки".