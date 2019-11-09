Дело Украины против РФ может двигаться вперед, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украины против России является победой верховенства права и прав человека. Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українські Новини. "Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека", - написал он. Пристайко выразил благодарность команде украинских дипломатов. Как сообщали Українськi Новини, 8 ноября Международный суд ООН удовлетворил требование Украины и решил рассмотреть по сути иск против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Ранее Украина настаивала на наличии у Международного суда ООН права рассматривать дело против России. Кроме того, Украина должна была предоставить Международному суду ООН доказательства финансирования терроризма РФ летом 2018. В марте 2017 года Международный суд ООН начал рассматривать дело Украины против России.