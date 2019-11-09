подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 ноября 2019, суббота, 15:59 231
Внешняя политика 2019-11-09T16:35:54+02:00
Українські Новини
Дело Украины против РФ может двигаться вперед, - Пристайко

Дело Украины против РФ может двигаться вперед, - Пристайко

Вадим Пристайко , Международный суд ООН, суд против России, дело Украины против России
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украины против России является победой верховенства права и прав человека.

Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека", - написал он.

Пристайко выразил благодарность команде украинских дипломатов.

Как сообщали Українськi Новини, 8 ноября Международный суд ООН удовлетворил требование Украины и решил рассмотреть по сути иск против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Ранее Украина настаивала на наличии у Международного суда ООН права рассматривать дело против России.

Кроме того, Украина должна была предоставить Международному суду ООН доказательства финансирования терроризма РФ летом 2018.

В марте 2017 года Международный суд ООН начал рассматривать дело Украины против России.

Больше новостей о: Вадим Пристайко Международный суд ООН суд против России дело Украины против России

Архив
Новости
В НСЖУ назвали драконовским предложение Зеленского утвердить в законе стандарты новостей 16:24
Дело Украины против РФ может двигаться вперед, - Пристайко 15:59
Журналисты возмущены желанием Зеленского утверждать стандарты новостей 15:45
Лидерами доверия в "Л/ДНР" является Бойко и Медведчук, - соцопрос 15:22
Гончарук раскритиковал экс-руководство Минюста 14:40
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
Телевизор под запретом: в 2020 году в Украине подвергнется кодировке спутниковый сигнал 15:25 Пресс-релиз
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Герус думает об охране после нападения Ляшко 17:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok