Історик В'ятрович, який прославляє Бандеру і УПА, стане депутатом Ради

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович проходить у Верховну Раду від партії "Європейська солідарність" замість Ірини Луценко, яка достроково склала повноваження депутата від партії . Про це журналістам сказав депутат від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини. "В'ятрович (проходить в Раду замість Луценка). Це вже точно", - сказав він. За словами Гончаренка, колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, яка згідно із списком партії повинна була пройти замість Луценка, написала заяву про вихід з партійного списку. Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Луценко вирішила достроково скласти повноваження депутата через проблеми з серцем. Раніше В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті. З 2008 по 2010 рік В'ятрович працював директором архіву Служби безпеки України. На посаду директора Інституту нацпам'яті був призначений 26 березня 2014 року. А на виборах Вакарчук вів в Раду дружину В'ятровича, хоча сам В'ятрович йшов за списками Порошенко.