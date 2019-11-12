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12 листопада 2019, вівторок, 18:56 20
Верховна Рада і партії 2019-11-12T19:06:11+02:00
Українські Новини
Історик В'ятрович, який прославляє Бандеру і УПА, стане депутатом Ради

Історик В'ятрович, який прославляє Бандеру і УПА, стане депутатом Ради

Верховна Рада, Ірина Луценко, Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович проходить у Верховну Раду від партії "Європейська солідарність" замість Ірини Луценко, яка достроково склала повноваження депутата від партії .

Про це журналістам сказав депутат від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

"В'ятрович (проходить в Раду замість Луценка). Це вже точно", - сказав він.

За словами Гончаренка, колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, яка згідно із списком партії повинна була пройти замість Луценка, написала заяву про вихід з партійного списку.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Луценко вирішила достроково скласти повноваження депутата через проблеми з серцем.

Раніше В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті. З 2008 по 2010 рік В'ятрович працював директором архіву Служби безпеки України. На посаду директора Інституту нацпам'яті був призначений 26 березня 2014 року.

А на виборах Вакарчук вів в Раду дружину В'ятровича, хоча сам В'ятрович йшов за списками Порошенко.

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