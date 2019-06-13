Вакарчук ведет в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович идет по спискам Порошенко

Жена главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича Ярина Ясиневич будет баллотироваться в депутаты Верховной Рады от партии известного украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос". Об этом сообщила экс-министр Юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Семья Вятровича тесно связана с семьей Вакарчука. Жена Вятровича была помощником Вакарчука сына, когда тот недолго, но был нардепом от Ющенко. Перед этим Ярина Ясиневич была руководителем аппарата Министерства образования, когда министром был Вакарчук-папа", - написала она.

Напомним, муж Ярины Ясиневич Владимир Вятрович намерен идти на парламентские выборы от партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Тем временем экс-замминистра здравоохранения Стефанишина решила баллотироваться в Раду от "Голоса".