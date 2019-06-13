подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 июня 2019, четверг, 20:00 35
Выборы 2019-06-13T20:48:40+03:00
Українські Новини
Вакарчук ведет в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович идет по спискам Порошенко

Вакарчук ведет в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович идет по спискам Порошенко

Жена главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича Ярина Ясиневич будет баллотироваться в депутаты Верховной Рады от партии известного украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос". Об этом сообщила экс-министр Юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Семья Вятровича тесно связана с семьей Вакарчука. Жена Вятровича была помощником Вакарчука сына, когда тот недолго, но был нардепом от Ющенко. Перед этим Ярина Ясиневич была руководителем аппарата Министерства образования, когда министром был Вакарчук-папа", - написала она.

Напомним, муж Ярины Ясиневич Владимир Вятрович намерен идти на парламентские выборы от партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Тем временем экс-замминистра здравоохранения Стефанишина решила баллотироваться в Раду от "Голоса".

Больше новостей о: Владимир Вятрович Святослав Вакарчук партия "Голос"

Архив
Новости
Roshen выборол исключительное право на перевязку продукции красной лентой 20:45
"Национальный Корпус" опроверг причастность к политсиле Сергея Козлюка, которого обвиняют в избиении человека 20:33
У Вакарчука назвали фамилии трех спонсоров его партии 20:17
Гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков 20:02
Вакарчук ведет в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович идет по спискам Порошенко 20:00
больше новостей
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok