За підробку ліків тепер можна сісти довічно

Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

За прийняття відповідного законопроєкту №1152-1 від 20 вересня за основу і в цілому проголосували 363 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з нормою законопроєкту, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Ті самі дії, скоєні повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років із конфіскацією майна.

Якщо дії, пов'язані з фальсифікацією ліків, спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або скоєні в особливо великих розмірах, то особи караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби, вказавши джерело їх придбання, або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (якщо такі дії не створили загрози життю чи здоров'ю людей).

Як повідомляли Українські Новини, ціни на ліки стрімко ростуть. Тим часом у МОЗ затвердили перелік ліків у програмі "Доступні ліки" з 254 позиціями.