В Минздраве утвердили перечень лекарств в программе "Доступные лекарства" с 254 позициями

Министерство здравоохранения утвердило перечень лекарств в программе "Доступные лекарства" с 254 позициями.\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья, передают Українськi Новини.\r\n"Приказом Министерства здравоохранения Украины от 15 августа 2019 завершено формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства". В новой редакции реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2-го типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилась на 14 позиций", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, Нацслужба здоровья впервые осуществляла формирования Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.\r\nНовая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.\r\nИз них:\r\n\r\n195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний,\r\n45 - диабета II типа,\r\n14 - бронхиальной астмы.\r\n\r\nПо состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашена 4,2 млн, а более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в феврале Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства".\r\nВ обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой.\r\nКабинет Министров принял программу реимбурсации 9 ноября 2016 года, а вступила в силу данная программа с 1 апреля 2017 года.\r\nВ частности, в программу реимбурсации включены международные непатентованные названия:\r\n\r\n"Амиодарон",\r\n"Амлодилин",\r\n"Атенолол",\r\n"Верапамил",\r\n"Гидрохлортиазид",\r\n"Спиронолактон",\r\n"Фуросемид",\r\n"Дигоксин",\r\n"Эналаприл",\r\n"Изосорбида динитрат",\r\n"Карведилол",\r\n"Клопидогрель",\r\n"Метопролол",\r\n"Нитроглицерин",\r\n"Симвастатин",\r\n"Бисопролол" (все применяются для лечения сердечно сосудистых заболеваний),\r\n"Беклометазон",\r\n"Будесонид",\r\n"Сальбутамол" (все применяются для лечения бронхиальной астмы),\r\n"Метформин" \r\n"Гликозид" (оба - применяются для лечения сахарного диабета 2-го типа).\r\n