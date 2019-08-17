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17 августа 2019, суббота, 10:00 177 Список
Общество 2019-08-17T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Минздраве утвердили перечень лекарств в программе "Доступные лекарства" с 254 позициями

В Минздраве утвердили перечень лекарств в программе "Доступные лекарства" с 254 позициями

Лекарства. Фото:ezdili-znaem.com
Лекарства. Фото:ezdili-znaem.com

Министерство здравоохранения утвердило перечень лекарств в программе "Доступные лекарства" с 254 позициями.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья, передают Українськi Новини.

"Приказом Министерства здравоохранения Украины от 15 августа 2019 завершено формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства". В новой редакции реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2-го типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилась на 14 позиций", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Нацслужба здоровья впервые осуществляла формирования Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.

Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.

Из них:

  • 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
  • 45 - диабета II типа,
  • 14 - бронхиальной астмы.

По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашена 4,2 млн, а более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства".

В обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой.

Кабинет Министров принял программу реимбурсации 9 ноября 2016 года, а вступила в силу данная программа с 1 апреля 2017 года.

В частности, в программу реимбурсации включены международные непатентованные названия:

  • "Амиодарон",
  • "Амлодилин",
  • "Атенолол",
  • "Верапамил",
  • "Гидрохлортиазид",
  • "Спиронолактон",
  • "Фуросемид",
  • "Дигоксин",
  • "Эналаприл",
  • "Изосорбида динитрат",
  • "Карведилол",
  • "Клопидогрель",
  • "Метопролол",
  • "Нитроглицерин",
  • "Симвастатин",
  • "Бисопролол" (все применяются для лечения сердечно сосудистых заболеваний),
  • "Беклометазон",
  • "Будесонид",
  • "Сальбутамол" (все применяются для лечения бронхиальной астмы),
  • "Метформин" 
  • "Гликозид" (оба - применяются для лечения сахарного диабета 2-го типа).
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