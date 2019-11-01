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01 ноября 2019, пятница, 09:20 320
Верховная Рада и партии 2019-11-01T09:21:47+02:00
Українські Новини
Подделай корвалол и получи пожизненное: Рада введет наказания за фальсификацию лекарств

Подделай корвалол и получи пожизненное: Рада введет наказания за фальсификацию лекарств

Лекарства, Пожизненное заключение, уголовная ответственность, Верховна Рада, Фальсификация лекарств
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №1152-1 о введении уголовной ответственности от 5 лет до пожизненного лишения свободы с возможной конфискацией имущества за преступления, связанные с фальсификацией лекарств.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми указаны проекты постановлений №2251 о назначении парламентских слушаний об отечественной модели оборота сельскохозяйственной земли на 4 декабря и №2306 о заслушивании отчета председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Далее Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2179 о противодействии отмывания доходов и №2189 о создании терробщин в Крыму и рассмотрит на включение в повестку дня для приятия решения законопроекты №2299 касательно высшего образования, №2260 касательно дипслужбы.

Во 2-м чтении указаны законопроекты №1041 о внедрении среднесрочного планирования постройки дорог, №2161 о розыскных действиях Госпогранслужбы, №1152-1 о наказании за связанные с фальсификацией лекарств преступления, №0942 о развитии малого и среднего бизнеса, №0945 об отмене лицензирования импорта, экспорта спирта этилового ректифицированного виноградного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий и №0953 о гармонизации с ЕС норм сравнительной рекламы.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение и сняла неприкосновенность с депутата парламента от группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Напомним, 29 октября Рада рассмотрела законопроект о введение штрафных санкций за неперсональное голосование депутатов парламента. Ранее, 25 октября, Президент Владимир Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников.

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