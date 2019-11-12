Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі

Районна прокуратура Раві Мазовецької заявила про смерть двох громадян України у віці 28 і 46 років, чиї тіла були виявлені в анаеробній холодильній камері для зберігання фруктів в Садковиці у Лодзькому воєводстві, повідомляє RMF24.

За словами представниці поліції Агати Кравчик, у неділю черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів двох чоловіків на складі фруктів. Інформація була надана власником сховища, який раніше виявив тіла громадян України у віці 28 і 46 років у безкисневій холодильній камері.

Обидва українських громадянина жили на ділянці, де стався інцидент, але поки не встановлено, за яких обставин вони опинилися в камері, яка являє собою контрольовану анаеробну атмосферу.

Поліцейські пояснили, що війти в неї - означає піддати себе смертельній небезпеці.

Трупи були вивезені пожежними на вулицю і тільки пізніше оглянуті лікарем, який засвідчив смерть. Потім співробітники поліції, які охороняли це місце, допитали свідків і повідомили посольству України. Розслідування по цій справі ведеться районною прокуратурою в Раві Мазовецькій.

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