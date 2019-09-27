Украина разрешила Польше эксгумацию

Украина предоставляет Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ. Об этом рассказал украинский вице-министр иностранных дел Василий Боднар, передает "Польское радио".

Информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий. Согласно условиям, которые выдвинула украинская сторона, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Сообщается, что Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. Василий Бондар сказал журналистам, что на этой неделе Украина дала Польше положительный ответ.

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами", - сказал украинский вице-министр иностранных дел.

Посол Бартош Цихоцкий отметил, что документ, который предоставила Украине, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью восстановления эксгумации.

"Этот перечень мы перевели Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег из института в этой процедуре", - резюмировал Цихоцкий.



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